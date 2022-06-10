Юрий Сёмин оценил решение провести Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение провести Суперкубок в Петербурге.



«Вообще не играет никакой роли, где пройдёт матч. Всё будет организовано на самом высоком уровне что в Питере, что в Москве или любом другом городе. Я помню, что «Зенит» в последний раз играл с «Локомотивом» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил об этом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.



Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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