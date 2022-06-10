Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватия обыграла Данию в Лиге наций благодаря голу Пашалича

Хорватия обыграла Данию в Лиге наций благодаря голу Пашалича
Комментарии

Сегодня, 10 июня, проходил матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A1 между Данией и Хорватией. Сильнее оказались хорваты — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте — отличился Марио Пашалич. Гости разыграли угловой, Марсело Брозович навесил в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Пашаличу, который с близкого расстояния пробил Каспера Шмейхеля.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Данией и Хорватией выступают сборные Австрии и Франции, которые сегодня сыграли вничью. Дания после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 3-й тур
10 июня 2022, пятница. 21:45 МСК
Дания
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Пашалич – 69'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022