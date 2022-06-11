Бруну Фернандеш — о Хуане Мате: легенда, волшебник, наставник и настоящий друг!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к одноклубнику Хуану Мате, у которого этим летом заканчивается контракт с командой.

«Легенда, волшебник, наставник и настоящий друг! Мне очень повезло найти человека, с которого я мог брать пример и учиться, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед». Для меня было удовольствием играть вместе с тобой, но ещё более замечательным было иметь такого друга, как ты.



Я хочу пожелать тебе всего наилучшего в будущем, ведь ты заслуживаешь только самого лучшего», — написал Фернандеш на своей странице в социальных сетях.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

Напомним, Мата перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в январе 2014. Хуан сыграл за «красных дьяволов» 285 матче во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 47 результативными передачами.