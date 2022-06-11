Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Ганы рассказал, как Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки

Игрок сборной Ганы рассказал, как Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки
Комментарии

Полузащитник сборной Ганы Энох Аду Кофи поделился историей о том, как нападающий «Манчестер Юнайтед», бывший игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки.

«Я играл за „Мальмё“, и в Лиге чемпионов мы встретились с „Реалом“. Один из игроков получил травму, я подошёл к Роналду и попросил у него футболку, но после окончания игры мне не удалось его встретить. Затем, когда я уже был в раздевалке, он нашёл меня и подарил сразу две майки», — приводит слова Кофи GhanaWeb.

Неприятные поступки Криштиану Роналду

Кофи выступал за «Мальмё» с 2014 по 2017 год. Он провёл за шведскую команду 86 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В составе сборной Ганы полузащитник принял участие в одной встрече в 2016 году.

От бешеного Левандовского до пикового Роналду. Самые яркие пента-трики последних 10 лет От бешеного Левандовского до пикового Роналду. Самые яркие пента-трики последних 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022