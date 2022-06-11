Игрок сборной Ганы рассказал, как Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки

Полузащитник сборной Ганы Энох Аду Кофи поделился историей о том, как нападающий «Манчестер Юнайтед», бывший игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки.

«Я играл за „Мальмё“, и в Лиге чемпионов мы встретились с „Реалом“. Один из игроков получил травму, я подошёл к Роналду и попросил у него футболку, но после окончания игры мне не удалось его встретить. Затем, когда я уже был в раздевалке, он нашёл меня и подарил сразу две майки», — приводит слова Кофи GhanaWeb.

Неприятные поступки Криштиану Роналду

Кофи выступал за «Мальмё» с 2014 по 2017 год. Он провёл за шведскую команду 86 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В составе сборной Ганы полузащитник принял участие в одной встрече в 2016 году.