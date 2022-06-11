Игрок сборной Ганы рассказал, как Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки

Полузащитник сборной Ганы Энох Аду Кофи поделился историей о том, как нападающий «Манчестер Юнайтед», бывший игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил ему две игровые футболки.
«Я играл за „Мальмё“, и в Лиге чемпионов мы встретились с „Реалом“. Один из игроков получил травму, я подошёл к Роналду и попросил у него футболку, но после окончания игры мне не удалось его встретить. Затем, когда я уже был в раздевалке, он нашёл меня и подарил сразу две майки», — приводит слова Кофи GhanaWeb.
Неприятные поступки Криштиану Роналду
Кофи выступал за «Мальмё» с 2014 по 2017 год. Он провёл за шведскую команду 86 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В составе сборной Ганы полузащитник принял участие в одной встрече в 2016 году.
- 11 июня 2022
-
03:58
-
03:56
-
03:29
-
03:09
-
03:09
-
02:48
-
02:33
-
02:24
-
02:13
-
02:04
-
02:02
-
01:46
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:01
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:24
-
00:22
- 10 июня 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:05
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
21:42