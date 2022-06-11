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Трансфер Погба в «Ювентус» может сорваться. Игрок хочет воссоединиться с Зиданом в «ПСЖ»

Трансфер Погба в «Ювентус» может сорваться. Игрок хочет воссоединиться с Зиданом в «ПСЖ»
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Переход экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» может сорваться в последний момент, так как футболист хочет выступать под руководством Зинедина Зидана в «Пари Сен-Жермен», в случае его назначения в клуб, сообщает The Sun со ссылкой на RMC Sport.

По сведениям источника, у игрока и тренера сложились хорошие отношения и Погба намеренно затягивает переговоры с «Ювентусом», так как ждёт решения вопроса о будущем Зидана.

Ранее сообщалось, что Зидан достиг договорённости с руководством «ПСЖ» и должен возглавить парижский клуб. Однако агент Зидана опроверг слухи о переговорах с французским клубом и заявил, что все слухи о соглашении не имеют под собой никакой почвы. Также сообщалось, что Погба договорился с «Ювентусом» и должен перейти в туринскую команду в ближайшее время.

Главные качки в футболе.

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