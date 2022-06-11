Трансфер Погба в «Ювентус» может сорваться. Игрок хочет воссоединиться с Зиданом в «ПСЖ»

Переход экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» может сорваться в последний момент, так как футболист хочет выступать под руководством Зинедина Зидана в «Пари Сен-Жермен», в случае его назначения в клуб, сообщает The Sun со ссылкой на RMC Sport.
По сведениям источника, у игрока и тренера сложились хорошие отношения и Погба намеренно затягивает переговоры с «Ювентусом», так как ждёт решения вопроса о будущем Зидана.
Ранее сообщалось, что Зидан достиг договорённости с руководством «ПСЖ» и должен возглавить парижский клуб. Однако агент Зидана опроверг слухи о переговорах с французским клубом и заявил, что все слухи о соглашении не имеют под собой никакой почвы. Также сообщалось, что Погба договорился с «Ювентусом» и должен перейти в туринскую команду в ближайшее время.
- 11 июня 2022
-
07:03
-
06:43
-
06:26
-
06:21
-
06:03
-
05:44
-
05:35
-
04:27
-
04:17
-
03:58
-
03:56
-
03:29
-
03:09
-
03:09
-
02:48
-
02:33
-
02:24
-
02:13
-
02:04
-
02:02
-
01:46
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:01
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:24
-
00:22
- 10 июня 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:36
-
23:18