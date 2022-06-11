Видеообзоры матчей Молдавия — Латвия и Андорра — Лихтенштейн в Лиге наций УЕФА

10 июня состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Молдавия — Латвия. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Голы за сборную Латвии забили футболисты Янис Икауниекс, Владислав Гутковский, оформивший дубль, и Дориан Райлян, отправивший мяч в собственные ворота. В составе молдавской команды забитыми мячами отметились игроки Йон Николэеску и Никита Моцпан.

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В матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Андорра — Лихтенштейн, который проходил на стадионе «Насьонал» в Андорре-ла-Велья (Андорра), победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.