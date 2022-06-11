Роналдиньо назвал свою любимую команду в АПЛ
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что его любимой командой в английской Премьер-лиге является «Ливерпуль».
«Трудно выбрать кого-то одного. Мне нравятся игроки из разных команд. Но я, пожалуй, выберу «Ливерпуль». За нападающими мерсисайдской команды мне действительно нравится наблюдать», — приводит слова Роналдиньо Mirror.
Напомним, «Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа в минувшем сезоне выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1.
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