Роналдиньо назвал свою любимую команду в АПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что его любимой командой в английской Премьер-лиге является «Ливерпуль».



«Трудно выбрать кого-то одного. Мне нравятся игроки из разных команд. Но я, пожалуй, выберу «Ливерпуль». За нападающими мерсисайдской команды мне действительно нравится наблюдать», — приводит слова Роналдиньо Mirror.



Напомним, «Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа в минувшем сезоне выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1.