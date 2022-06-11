Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: причина результатов Семака в «Зените» — прекрасный бюджет

Канищев: причина результатов Семака в «Зените» — прекрасный бюджет
Комментарии

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет. По факту, тут большой вопрос.

С моей точки зрения сейчас тренер мало что значит. Если у тебя есть хороший подбор футболистов, то ты хороший тренер. Если у тебя подбор игроков низкого уровня, то все твои идеи не могут быть реализован, потому что футболисты не могут реализовать всё то, что ты придумал. Хорошие футболисты сами идейные и знают, что делать на поле», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Игонин: Семаку дают спокойно работать, а проблема других клубов — в менеджменте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022