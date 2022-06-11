Канищев: причина результатов Семака в «Зените» — прекрасный бюджет

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет. По факту, тут большой вопрос.



С моей точки зрения сейчас тренер мало что значит. Если у тебя есть хороший подбор футболистов, то ты хороший тренер. Если у тебя подбор игроков низкого уровня, то все твои идеи не могут быть реализован, потому что футболисты не могут реализовать всё то, что ты придумал. Хорошие футболисты сами идейные и знают, что делать на поле», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.