Глава финала ЛЧ в Санкт-Петербурге объяснил преимущество города в борьбе за Суперкубок

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин объяснил, в чём преимущество Санкт-Петербурга перед другими городами, претендовавшими на проведение матча за Суперкубок.
«В наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать. В Санкт-Петербурге было готово почти всё. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета. Разработан и утверждён транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объём работы уже проделан. Более того, вокруг стадиона есть достаточный объём временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 11 июня 2022
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