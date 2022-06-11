Глава финала ЛЧ в Санкт-Петербурге ответил на слова Салиховой о переносе матча из России

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин ответил на слова Заремы Салиховой о переносе матча из Санкт-Петербурга. Ранее она написала в своей колонке на Sports.ru, что «это проблема города, а не клуба».



«То, что Санкт-Петербург потерял финал Лиги чемпионов, проблема не города. Это проблема всех наших любителей футбола», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, финал Лиги чемпионов минувшего сезона должен пройти на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, однако был перенесён на арену «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Встреча «Ливерпуля» и «Реала» в финале турнира завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.