Клопп обещал финал, в «Реал» снова не верят. Кто победит в Лиге чемпионов — 2022/2023?

Лига чемпионов только-только отгремела, а букмекеры уже принимают ставки на победителя следующего розыгрыша? И действующий чемпион – «Реал» — не входит в число главных претендентов на еврокубковый трофей. Изучаем букмекерские расклады.

Очередная попытка Гвардиолы

Главный фаворит в букмекерских раскладах уже традиционный – «Манчестер Сити». Поставить на чемпиона Англии можно с коэффициентом 4.00. У команды Пепа Гвардиолы есть всё: классный глубокий состав, финансовые возможности, болельщики, поставленная игра, но победить в Лиге чемпионов никак не выходит

Вот и в минувшем сезоне всё сломалось на последних минутах основного времени ответной полуфинальной игры с «Реалом». Два гола отправили «Сити» в нокдаун, от которого так и не удалось оправиться. Мечта вновь осталась мечтой. Хорошо хоть, в АПЛ титул не упустили. Теперь Гвардиоле предстоит новый поход. Пора бы выиграть, иначе можно будет говорить уже о каком-то проклятии.

Клопп обещал быть в Стамбуле

«Ливерпуль» в минувшем сезоне до последнего претендовал на квадрупл, но в итоге обошёлся лишь двумя кубками: Англии и лиги. Обидно, досадно. Ведь ещё за 20 минут до конца последнего матча в АПЛ мерсисайдцы шли в виртуальной турнирной таблице первыми. Ну а в Лиге чемпионов Клопп и компания были фаворитами финала, но уступили «Реалу».

Впрочем, Юрген Клопп остаётся и он уже пообещал команде и болельщикам, что выведет «Ливерпуль» в финал следующей Лиги чемпионов. Поставить на то, что именно мерсисайдцы станут победителями, можно с коэффициентом 5.00.

Что будет с «ПСЖ»?

Третьей силой аналитики считают «ПСЖ», на парижан дают коэффициент 6.00. Остался Килиан Мбаппе, Лионель Месси должен адаптироваться – всё, в общем-то, неплохо. Вот только непонятно, кто будет главным тренером. У Маурисио Почеттино ещё год контракта, но его работой недовольны. Выиграть Лигу 1 – этого для такого клуба, как «ПСЖ» — мало.

Явным кандидатом на пост наставника считался Зинедин Зидан, но, кажется, он отказался от такой возможности. Уволить Почеттино можно, но кто его заменит? Всё это немного мешает букмекерам считать парижский клуб главным фаворитом.

«Бавария» — есть ли жизнь без Левандовского?

На «Баварию» можно поставить за 8.00. У мюнхенцев одна проблема: отношения с Робертом Левандовским прошли точку невозврата. Польский форвард хочет уйти, несмотря на год контракта. Говорят, что Левандовского может заменить Садио Мане. Если удастся решить все эти проблемы, то команда Юлиана Нагельсмана, разумеется, будет в числе претендентов.

«Реал» — в него снова не верят

На то, что «Реал» защитит титул, можно поставить за 15.00. Карло Анчелотти, конечно, провёл великий сезон, но повторить успех будет нереально сложно. Слишком сильны конкуренты, а лидеры мадридского клуба станут ещё на год старше. Конечно, бьёт по амбициям и то, что Килиан Мбаппе решил остаться в Париже. Посмотрим, сможет ли «Реал» укрепиться летом, чтобы вмешаться в борьбу за титул.

Кто ещё в претендентах?

За 13.00 можно поставить на «Челси», который получил новых владельцев. Шансы «Барселоны» оценивают коэффициентом 17.00: у каталонцев большие планы, но есть финансовые проблемы. Впрочем, Роберт Левандовски готов даже на понижение зарплаты, лишь бы играть за «Барсу».

За 25.00 можно сделать ставку на «Ювентус», а за 30.00 – на «Тоттенхэм», где Антонио Конте будет выстраивать команду под себя. Шансы «Атлетико» и «Интера» оценили коэффициентом 35.00, а на дортмундскую «Боруссию» принимают ставки за 45.00. Наконец, на «Милан», который стал чемпионом Италии, дают 50.00. Шансы остальных команд ниже этой отметки.