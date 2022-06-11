Баженов — о Суперкубке в Санкт-Петербурге: ожидаемое решение, к сожалению

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение провести матч Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге.
«К сожалению, ожидаемое решение. Дело не в том, что я спартаковец. Я люблю футбол. Мне хотелось, чтобы не только в Москве и Петербурге хорошие матчи проводили, а в регионах, чтобы люди ходили на них. В такой ситуации было логичным провести матч на нейтральном поле. Показать, что можно устроить праздник в Москве и Петербурге.
Мы все прекрасно знаем, что в Москве и Петербурге можно сделать очень круто. Но ничего страшного. Надо играть в Петербурге. Классный и прекрасный город. Просто хочется говорить про футбол, а от всего остального абстрагироваться. На стадион придут 65 тысяч болельщиков. Это прекрасно. Посмотрим классный матч. Вопросов нет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 июня 2022
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