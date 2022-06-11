Сборные Украины и Армении объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Армении на матч третьего тура Лиги наций УЕФА. Команды группы 1 Лиги В встретятся на стадионе «ЛКС» в Лодзе (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Армения.



Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Сидорчук, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Яремчук.



Запасные: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Миколенко, Попов, Игнатенко, Пихаленок, Ярмоленко, Довбик, Сикан, Зубков.



Армения: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Арарат, Дашян, Удо, Оганесян, Байрамян, Бабаян, Барсегян.



Запасные: Бегларян, Бучнев, Ароян, Маргарян, Ангуло, Бичахчян, Григорян, Арутюнян, Малакян, Р. Мкртчян, Адамян, Серобян.



Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии. У всех команд квартета по 3 очка, за исключением сборной Ирландии, которая пока не набрала баллов.