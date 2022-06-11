Сборные Украины и Армении объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Армении на матч третьего тура Лиги наций УЕФА. Команды группы 1 Лиги В встретятся на стадионе «ЛКС» в Лодзе (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Армения.
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Шапаренко, Сидорчук, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Яремчук.
Запасные: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Миколенко, Попов, Игнатенко, Пихаленок, Ярмоленко, Довбик, Сикан, Зубков.
Армения: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Арарат, Дашян, Удо, Оганесян, Байрамян, Бабаян, Барсегян.
Запасные: Бегларян, Бучнев, Ароян, Маргарян, Ангуло, Бичахчян, Григорян, Арутюнян, Малакян, Р. Мкртчян, Адамян, Серобян.
Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии. У всех команд квартета по 3 очка, за исключением сборной Ирландии, которая пока не набрала баллов.
- 11 июня 2022
-
16:23
-
16:21
-
15:58
-
15:45
-
15:35
-
15:15
-
15:02
-
14:55
-
14:44
-
14:33
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
11:36
-
11:35
-
11:29
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:58