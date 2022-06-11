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Даниил Уткин, Джон Кордоба и Кайо вернулись в «Краснодар»

Даниил Уткин, Джон Кордоба и Кайо вернулись в «Краснодар»
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Защитник Кайо, полузащитник Даниил Уткин и нападающий Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара», сообщает клубная пресс-служба. Футболисты провели первую втягивающую тренировку после отпуска.

Напомним, 6 июня завершился отпуск футболистов «Краснодара». Команда собралась в Краснодаре, и футболисты прошли традиционное медобследование. Первый сбор «Краснодара» стартовал на учебно-тренировочной базе «Четук», он продлится до 19 июня в той же локации.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Краснодар» закончил сезон на четвёртой строчке.

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