Лондонский «Арсенал» летом усилит линию полузащиты, главная цель — Тилеманс из «Лестера»

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно планирует подписать нового полузащитника. Клуб не ведёт с «Байером» переговоров о продаже Гранита Джаки, но это не меняет планов «канониров» по усилению средней линии. Главной целью команды является хавбек «Лестера» Юри Тилеманс. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Тилеманс стал игроком «лис» в январе 2019 года, перейдя из «Монако». С тех пор бельгийский полузащитник в 158 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между Юри и «Лестером» истекает летом 2023 года.

29-летний Джака перешёл в «Арсенал» в 2016 году из «Боруссии» М. Швейцарский хавбек забил 14 голов и отдал 22 голевые передачи в 250 матчах за английский клуб.