Милинкович-Савич может проводить карьеру в «Арсенале»

Сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, лондонский клуб готов отдать за полузащитника € 49 млн. Также сообщается об интересе со стороны «Ньюкасл Юнайтед».



Ранее сообщалось, что скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за команду. Агент футболиста Матеа Кежман находился в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.



27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.