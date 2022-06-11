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Вратарь сборной Германии может продолжить карьеру в «Фулхэме»

Вратарь сборной Германии может продолжить карьеру в «Фулхэме»
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Вратарь «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено может продолжить карьеру в другом лондонском клубе – «Фулхэме». Об этом в соцсетях сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «дачники» уже начали переговоры о трансфере 30-летнего немца. Сам футболист хочет остаться в Лондоне.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года, когда перешёл из «Байера» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Лено сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и три раза сохранил свои ворота на замке. С 2016 года вратарь вызывается в сборную Германии, за которую успел провести девять матчей.

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