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Ван Гал резко ответил Гуллиту, заявившему о дискриминации в нидерландском футболе

Ван Гал резко ответил Гуллиту, заявившему о дискриминации в нидерландском футболе
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил бывшему футболисту «Милана» Руду Гуллиту, заявившему об отсутствии возможностей для чернокожих тренеров в нидерландском футболе.

«Я поражён тем, что он из своего дома в Амстердаме или Италии может видеть, чем занимается тренер. Это просто чушь.

На этой неделе мой помощник Эдгар Давидс провёл так называемую «сухую» итальянскую тренировку. Я не хотел нагружать своих игроков, но Давидс долгое время играл в Серии А и способен справиться с этой задачей лучше, чем я. Он лично это видел.

Сидя дома, каждый может говорить всё что угодно, это не будут опровергать. За исключением случаев, когда спрашивают тренера сборной, тогда я высказываю своё мнение», — цитирует ван Гала Goal.com.

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