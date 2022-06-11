Ловчев — о Рыбусе: «Спартак» покупает слабых игроков, а позиционирует себя, как «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил подписание клубом соглашения с защитником Мацеем Рыбусом.

«Спартак» в последнее время покупает слабых игроков, а позиционирует себя, как «Зенит», который покупает игроков сборной Бразилии. Всех, кого они покупают, будь то Хендрикс, Кофрие, Николсон, Мартинс – это что такое? Ямайка, Люксембург — это что-то футбольное? Нет.



Теперь Рыбус, который не всегда выходил в стартовом составе «Локомотива». Зато «Спартак» ведёт разговоры, что они чемпионами будут и так далее. Всё, что происходит сейчас в «Спартаке», делают люди, вообще не понимающие, что в Советском Союзе, России представлял из себя «Спартак» и какие игроки должны играть в клубе. Любой иностранец должен быть на две головы выше исконно русских игроков, но Рыбус не звезда», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.