Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев — о Рыбусе: «Спартак» покупает слабых игроков, а позиционирует себя, как «Зенит»

Ловчев — о Рыбусе: «Спартак» покупает слабых игроков, а позиционирует себя, как «Зенит»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил подписание клубом соглашения с защитником Мацеем Рыбусом.

«Спартак» в последнее время покупает слабых игроков, а позиционирует себя, как «Зенит», который покупает игроков сборной Бразилии. Всех, кого они покупают, будь то Хендрикс, Кофрие, Николсон, Мартинс – это что такое? Ямайка, Люксембург — это что-то футбольное? Нет.

Теперь Рыбус, который не всегда выходил в стартовом составе «Локомотива». Зато «Спартак» ведёт разговоры, что они чемпионами будут и так далее. Всё, что происходит сейчас в «Спартаке», делают люди, вообще не понимающие, что в Советском Союзе, России представлял из себя «Спартак» и какие игроки должны играть в клубе. Любой иностранец должен быть на две головы выше исконно русских игроков, но Рыбус не звезда», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус? Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022