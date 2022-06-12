У Левандовского есть запасной вариант на случай срыва перехода в «Барсу», но жена против

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает TZ, лондонский «Челси» является альтернативным вариантом для поляка на случай, если переход в «Барселону» сорвётся. Отмечается, что жена Роберта против его перехода в стан синих, она не хочет переезжать в Лондон.



Ранее стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании 33-летнего футболиста.



Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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