У Левандовского есть запасной вариант на случай срыва перехода в «Барсу», но жена против
Поделиться
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает TZ, лондонский «Челси» является альтернативным вариантом для поляка на случай, если переход в «Барселону» сорвётся. Отмечается, что жена Роберта против его перехода в стан синих, она не хочет переезжать в Лондон.
Ранее стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании 33-летнего футболиста.
Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Новость по теме«ПСЖ» намерен перехватить Левандовского у «Барселоны»
Комментарии
- 12 июня 2022
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05
Партнерский контент