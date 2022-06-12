Холанд – о причине нулевой ничьей в матче Норвегии со Словенией: Облак, Облак, Облак
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, кого он считает причиной нулевой ничьей в матче третьего тура Лиги Наций с национальной командой Словении (0:0).
«Облак, Облак, Облак», — приводит слова Холанда A Bola.
Напомним, матч Норвегия — Словения прошёл на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) 9 июня. С 63-й минуты словенцы играли в меньшинстве. Красную карточку за подножку заработал защитник Миха Блажич. Вратарь гостей Ян Облак совершил пять сейвов.
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В следующем матче, который пройдёт сегодня, 12 июня в 19:00 мск, норвежцы встретятся с национальной командой Швеции. Сборная Словении также сегодня в 21:45 мск сыграет с Сербией.
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