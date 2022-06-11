Норвегия — Швеция. Гвардиола и «Ман Сити» довольно потирают руки

У Эрлинга Холанда 18 голов в 20 матчах за сборную. Что же будет в клубе?

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Норвегия — Швеция. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех шведов оценён в 3.70. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Норвегия — Швеция 12 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние Норвегия — Швеция не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на противоположный исход можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Норвегия — Швеция (12.06.2022)

Ларс Лагербек не сумел сотворить ещё одно скандинавское чудо, провалив две квалификации во главе сборной Норвегии. Столе Сольбаккен также не сумел пройти через отборочный турнир чемпионата мира, но игровой прогресс очевиден. За 17 матчей под его началом норвежцы выиграли в 10 встречах при четырёх мировых и всего трёх поражениях.

Сборная Норвегии играет по схеме 4-3-3. В квалификации чемпионата мира норвежцы чаще играли первым номером. Они владели игровой инициативой в среднем 58% игрового времени и очень активно действовали впереди, выполняя по 17,6 удара по воротам (из них 5,6 — в створ). В Лиге наций подход изменился. Стали играть от обороны. Контролируют мяч в среднем 42,3% времени, выполняют по 14 отборов и делают по 7,7 перехвата мяча.

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За три встречи соревнования норвежцы пропустили лишь один мяч, а три забитых гола Эрлинга Холанда в трёх матчах принесли сборной семь очков. Столе Сольбаккен не испытывает кадровых проблем. Пользуясь поддержкой родных стен, он намерен укрепить лидерские позиции сборной Норвегии в группе.



Под руководством Янне Андерссона началась эпоха возрождения сборной Швеции. Он вывел её на чемпионат мира впервые за 12 лет, а на футбольных полях России выдал один из лучших результатов в истории сборной, завершив борьбу на четвертьфинальной стадии. Под его руководством сборная поднялась в Лигу А в Лиге наций. Также прошла квалификацию Евро-2020.

Многие годы сборная Швеции ассоциировалась со Златаном Ибрагимовичем. Янне Андерссон постепенно перестроил игру впереди — теперь она крутится вокруг Александера Исака. Ибрагимович, конечно, возвращался в национальную команду. Однако опытному и возрастному форварду всё тяжелее даётся восстановление после травм.

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В квалификации чемпионата мира шведы контролировали мяч лишь 45% игрового времени, но за счёт уверенной игры на контратаках и при розыгрыше стандартов, на которые пришлось половина голов (6 из 12), они прошли в плей-офф. В стыках сине-жёлтые прошли Чехию (1:0), но не сумели составить конкуренции сборной Польши, проиграв со счётом 0:2.



В квалификациях Евро-2020 и ЧМ-2020 шведы играли по схеме 4-3-3. В Лиге наций перешли на 4-4-2. Контролируя мяч 51,5% игрового времени, подопечные Янне Андерссона достаточно активно действуют впереди, нанося по 11,3 удара. На фоне плохой игры в завершающей стадии (в среднем попадали по 2,7 раза в створ ворот) сине-жёлтые не впечатляют производительностью и вытекающими результатами. Набрали лишь три очка за первый круг.



Шведам в грядущей встрече не поможет травмированный Александер Милошевич, а также дисквалифицированные Эмиль Крафт, Маттиас Сванберг и Кристоффер Олссон. Не исключено, что это скажется на проблемах с атакой, которые и без того серьёзные. Будучи заряженными на успех, они забили норвежцам лишь раз. Сейчас, когда турнирной мотивации почти нет, рассчитывать даже на один гол не приходится.

Сборная Норвегии акцентированно играет от обороны, выискивая шансы на гол в контратаках. Этот метод действенен. Футболисты за три тура забили лишь три мяча и заработали семь очков. На этом фоне напрашивается ставка на тотал меньше 2.5 гола за коэффициент 1.74. Ждать голевой феерии не стоит, пусть даже в составе хозяев есть Эрлинг Холанд, переходящий в «Манчестер Сити». Хотя как раз из-за нападающего хозяева смотрятся интересно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Норвегия — Швеция 12 июня 2022 года

Эрлинг Холанд обеспечил сборную Норвегии семью очками, забив все три мяча команды. В грядущем домашнем матче форвард будет ещё больше преисполнен желанием отличиться и помочь партнёрам укрепиться в статусе лидеров группы. Шведы борьбу за право выступать в Лиге B будут вести со сборной Словении. Иных задач перед сине-жёлтыми уже не стоит. При таких раскладах гол от шведов маловероятен.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.



Ставка 2: обе забьют – нет за 1.89.

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