Киммих рассказал, что мог покинуть «Баварию» из-за Карло Анчелотти

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что мог покинуть команду, когда её тренировал нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Тогда я играл не так много, как хотелось бы, и думал на время покинуть клуб. В итоге Карло ушёл, я снова стал основным игроком, мы начали выигрывать, и вопрос об уходе больше не возникал», — приводит слова Киммиха AS со ссылкой на So Foot.
Киммих перешёл в «Баварию» из «Штуттгарта» летом 2015 года. Полузащитник провёл за команду 299 матчей, в которых отметился 33 голами и 83 результативными передачами. Контракт Йозуа с клубом действует до июня 2025 года.
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Анчелотти был тренером «Баварии» с 2016 по 2017 год. Итальянец привёл клуб к пятому подряд титулу чемпиона Бундеслиги в сезоне-2016/2017.
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