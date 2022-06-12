Видеообзор матча Венгрия — Германия в Лиге наций

Вчера, 11 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 – сборную Германии. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт был открыт на шестой минуте матча. Отличился венгерский защитник Жолт Надь. Через три минуты счёт сравнял немецкий полузащитник Йонас Хофман, голевой пас отдал Нико Шлоттербек.
Видеообзор матча Венгрия — Германия (1:1):
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Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии. Сборная Венгрии набрала четыре очка после трёх сыгранных туров и располагается на втором месте в группе. Сборная Германии набрала три очка после трёх сыгранных матчей и занимает третье место в группе.
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