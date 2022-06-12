Гулачи — о ничьей с Германией: не стоит считать стакан наполовину полным

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии (1:1).
«В последние 20-25 минут у нас было больше моментов. Не стоит считать стакан наполовину полным. Когда ты близок к победе, после всегда возникают мысли в духе «а что, если». Мы хорошо работали с мячом в первом тайме, хорошо оборонялись во втором, и в конце имели возможности забить», — приводит слова Гулачи пресс-служба УЕФА.
Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 12 июня 2022
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