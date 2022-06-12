Рубен Невеш: Криштиану Роналду — лучший футболист мира, с ним всегда приятно играть

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии поделился мнением о партнёре по национальной команде Криштиану Роналду.



«Роналду — лучший футболист мира, и с ним всегда приятно играть. Но мы готовы попытаться добыть три очка без него», — приводит слова Невеша A Bola.



Напомним, Роналду освобождён от участия в матче со сборной Швейцарии. Также встречу пропустят Рафаэл Геррейру и Жоау Моутинью.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швейцария — Португалия.

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