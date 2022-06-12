Глава Федерации футбола Мордовии: ни один детский тренер не стал миллионером

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров рассказал о местных проблемах детского футбола.
«Заработок на своих воспитанниках? Что касается заработков, здесь много юридических тонкостей. Взять, например, футболиста Юрия Железнова, который в прошлом году стал игроком «Урала». За него наша детская школа получила солидарную выплату в размере четырёх тыс. рублей. Потому что из раменского «Сатурна» он ушёл на правах свободного агента.
А вот за переход Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» мы получили достойную сумму. Половину денег отдали тренерам, которые с ним работали, половина пошла на нужды центра подготовки. Хочу заметить, ещё ни один детский тренер не стал миллионером. Как правило, в знак благодарности звёздные воспитанники сами поощряют своих наставников», — приводит слова Егорова «Столица С».
- 12 июня 2022
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