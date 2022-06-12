Робби Фаулер: «МЮ» мог бы написать книгу о том, как не надо работать над трансферами

Бывший нападающий сборной Англии Робби Фаулер раскритиковал действия «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке.



«Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» кажется практически завершённым, и поэтому меня удивляет присутствие «Манчестер Юнайтед» в числе претендентов на игрока. Я гарантирую, что в «Ливерпуле» были бы обеспокоены этим, поскольку появление дополнительного претендента может способствовать росту не только цены трансфера, но и зарплаты. Но ни один достойный агент не стал бы использовать это для получения более крупного контракта, будем честны.



Нахождение «Манчестер Юнайтед» на заднем плане, на мой взгляд, лишний раз подчёркивает, почему этот трансфер может стать очередным мастерским ходом «Ливерпуля». Я не хочу быть жестоким, но «Манчестер Юнайтед» мог бы написать книгу о том, как не надо работать над трансферами. Пытаетесь заключить контракт с игроками только потому, что не хотите, чтобы они ушли к сопернику? Проверяйте и перепроверяйте», — приводит слова Фаулера Mirror.