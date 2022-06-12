Официально: Андреа Пирло — новый главный тренер команды «Фатих Карагюмрюк»

Итальянский специалист Андреа Пирло стал главным тренером команды «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере».

Напомним, 43-летний итальянский специалист возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».



В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».

Сроки контракта между Пирло и турецкой командой не сообщаются. Ранее появлялась информация, что Андреа подпишет контракт на два года.