Официально: Андреа Пирло — новый главный тренер команды «Фатих Карагюмрюк»
Поделиться
Итальянский специалист Андреа Пирло стал главным тренером команды «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере».
Напомним, 43-летний итальянский специалист возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».
В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».
Сроки контракта между Пирло и турецкой командой не сообщаются. Ранее появлялась информация, что Андреа подпишет контракт на два года.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
17:19
-
17:11
-
17:01
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:44
-
14:42
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:17
Партнерский контент