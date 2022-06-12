Радимов посоветовал Салиховой включить в репертуар «Спартака» песню «Ай-яй-яй»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Ранее Салихова назвала матч за Суперкубок России для красно-белых «гастролями», вспомнив, что из-за игры в Санкт-Петербурге был перенесён концерт группы «Руки Вверх!» на другую дату.
«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх» «Ай-яй-яй».
«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.
- 12 июня 2022
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