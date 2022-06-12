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Матич подпишет контракт с «Ромой», в переходе заинтересован лично Моуринью

Матич подпишет контракт с «Ромой», в переходе заинтересован лично Моуринью
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич завтра, 13 июня, пройдёт медосмотр перед переходом в «Рому». Соглашение сербского футболиста с действующим клубом истекает 30 июня, «волкам» Неманья достанется в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, в подписании 33-летнего Матича был заинтересован лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с сербским футболистом и в «Манчестер Юнайтед», и в «Челси». Соглашение между «Ромой» и Матичем будет заключено по схеме «1+1».

Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году. С тех пор полузащитник в 189 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

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