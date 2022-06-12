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Бывший директор «Спартака» Шикунов отреагировал на слова Евгения Мележикова о бойкоте

Бывший директор «Спартака» Шикунов отреагировал на слова Евгения Мележикова о бойкоте
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слова генерального директора команды Евгения Мележикова. Функционер заявил, что обсудит возможный бойкот матча за Суперкубок России с «Зенитом» с футболистами.

«Считаю, что неправильно подключать футболистов к обсуждению. Это должны решать руководители, это их прерогатива. Футболист на контракте, и где ему скажут играть, там он и будет. Это не их вопрос. Любой футболист скажет: «Давайте дома играть все матчи при своих болельщиках». Ну, это смешно. Поэтому это вопрос руководства, хозяев клуба. Они должны принимать решение. Я не вижу смысла подключать для этого футболистов. У них своя головная боль.

Попытка перенести ответственность на футболистов? Нет, это не ответственность. Это просто подключить футболистов, что и они против. Лишнее движение. Не вижу никакого смысла подключать футболистов», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днём».

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