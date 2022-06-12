Бывший директор «Спартака» Шикунов отреагировал на слова Евгения Мележикова о бойкоте

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слова генерального директора команды Евгения Мележикова. Функционер заявил, что обсудит возможный бойкот матча за Суперкубок России с «Зенитом» с футболистами.
«Считаю, что неправильно подключать футболистов к обсуждению. Это должны решать руководители, это их прерогатива. Футболист на контракте, и где ему скажут играть, там он и будет. Это не их вопрос. Любой футболист скажет: «Давайте дома играть все матчи при своих болельщиках». Ну, это смешно. Поэтому это вопрос руководства, хозяев клуба. Они должны принимать решение. Я не вижу смысла подключать для этого футболистов. У них своя головная боль.
Попытка перенести ответственность на футболистов? Нет, это не ответственность. Это просто подключить футболистов, что и они против. Лишнее движение. Не вижу никакого смысла подключать футболистов», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днём».
- 12 июня 2022
-
19:34
-
19:24
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
18:55
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
17:19
-
17:11
-
17:01
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:15