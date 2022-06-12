Экс-защитник «Сочи», чемпион мира Адиль Рами намерен подписать новый контракт с «Труа»

Защитник французского клуба «Труа» Адиль Рами, чей контракт с командой истекает 30 июня 2022 года, планирует подписать новое соглашение. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на lest-eclair.fr.

36-летний Рами стал футболистом «Труа» летом 2021 года. В 18 матчах за команду Адиль забил три гола. Ранее чемпион мира – 2018 выступал в составе португальской «Боавишты», «Фенербахче», «Марселя», «Севильи», «Милана», «Валенсии» и «Лилля».

В феврале 2020 года Рами подписал контракт с «Сочи», но не провёл за команду ни матча. Позже защитник заявлял, что руководство российского клуба использовало различные методы для соглашения по расторжению контракта.

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