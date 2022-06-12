Украинская журналистка объяснила, почему тренер Армении не ответил на её вопрос и ушёл

Украинская журналистка Ирина Козюпа рассказала, почему главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос не ответил на её вопрос про солидарность с Украиной на фоне ситуации в стране после матча Лиги наций (0:3).
«На пресс-конференции Хоакина Капарроса после матча не могла не спросить: «Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия начала спецоперацию (формулировка изменена. – Прим. «Чемпионата»). Что бы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку Украине?»
На что голос в Zoom сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели. Испанец Капаррос сказал только: «Сорри», — цитирует Козюпу «24 канал Спорт» со ссылкой на соцсети журналистки.
Ранее сообщалось, что испанский специалист пытался донести до журналистки, что не собирается говорить о политике, и в итоге прервал пресс-конференцию.
- 12 июня 2022
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