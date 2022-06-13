Наставник Чехии: мы здорово сыграли против Испании
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы высказался по поводу поражения от Испании (0:2) в Лиге наций УЕФА.
«Мы хорошо провели все свои матчи. У нас замечательная атмосфера. Мы здорово сыграли здесь — ребята были активны и опасно атаковали. К сожалению, мы не воспользовались своими шансами, но такие матчи двигают нас вперёд. Мы немного удивили Испанию своим подходом к игре и смелостью. Жаль, что нам не удалось забить,» — приводит слова Шигалвы пресс-служба УЕФА.
12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии. Хозяева одержали победу — 2:0. Отличились — Карлос Солер и Пабло Сарабия.
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