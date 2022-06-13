«ПСЖ» готов увеличить финансовое предложение по трансферу Шкриньяра

«Пари Сен-Жермен» готов увеличить трансферное предложение «Интеру» о переходе защитника Милана Шкриньяра, сообщает Football Italia.
Так как «Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» о покупке защитника в размере € 50 млн, парижский клуб готов увеличить эту сумму. Итальянская команда хочет получить за своего футболиста € 70-80 млн.
Источник также сообщает, что Шкриньяр хочет остаться в «Интере», однако он осознаёт финансовые потребности клуба и не будет возражать против переезда в Париж в случае согласования всех условий сделки между двумя клубами.
Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В минувшем сезоне в 47 матчах во всех турнирах словацкий игрок стал автором четырёх голов. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона.
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