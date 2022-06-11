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«Интер» отклонил предложение «ПСЖ» по Шкриньяру в размере € 50 млн

«Интер» отклонил предложение «ПСЖ» по Шкриньяру в размере € 50 млн
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Миланский «Интер» отклонил трансферное предложение «Пари Сен-Жермен» о покупке защитника Милана Шкриньяра в размере € 50 млн, сообщает Footmercato.

Итальянский клуб не согласился отпускать одного из основных защитников за такую сумму. Миланцы просят за Шкриньяра € 80 млн. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчестер Сити», однако англичан также отпугивает высокая стоимость. Согласно информации источника, за Шкриньяром следит и другой английский клуб – лондонский «Челси», готовый потратить на покупку защитника € 70 млн.

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Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В прошедшем сезоне в 48 матчах во всех турнирах словацкий игрок забил четыре гола. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона.

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