«Наполи» отклонил предложение «Арсенала» по Осимхену и просит почти в два раза больше

Лондонский «Арсенал» предложил € 60 млн за нападающего неаполитанского «Наполи» Виктора Осимхена, однако немедленно получил отказ. Итальянский клуб планирует выручить за игрока около € 100 млн. Об этом сообщает The Boot Room.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2021/2022 нигериец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Осимхену со стороны английских и немецких клубов. В частности, речь шла о возможном переходе Виктора в «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» или мюнхенскую «Баварию».

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