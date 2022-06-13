Агент Ваноли отреагировал на слухи об интересе клубов Серии А к тренеру
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Андреа Д'Амико, агент бывшего наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал слухи об интересе к специалисту со стороны итальянских клубов.
«Интерес к Паоло от клубов Серии А? Ничего пока не могу сказать об этом. Сейчас он проводит время со своей семьёй. Когда Паоло вернётся, будем уже думать насчёт будущего», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, об уходе тренера московский клуб объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.
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