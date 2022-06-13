Канчельскис: Миранчуку не надо уходить из «Аталанты». Это всё ещё хороший вариант

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
«Почему Алексею нужно уходить? У него есть какое-то предложение? Когда оно поступит — надо будет рассматривать. Италия, «Аталанта» всё ещё хороший вариант. Смысл уходить? То, что говорят, всегда будут говорить. Не надо никуда уходить. Нужно готовиться к чемпионату. Пускай говорят. На заборе тоже написано. Конкретика нужна», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.
- 13 июня 2022
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