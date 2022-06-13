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«Фенербахче» готов предложить контракт Марсело

«Фенербахче» готов предложить контракт Марсело
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Бывший защитник «Реала» Марсело интересен «Фенербахче», сообщает Goal.com.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить контракт 34-летнему бразильскому футболисту. Ранее сообщалось, что продолжение карьеры в Турции — приоритетный вариант для Марсело. Также интерес к бразильскому защитнику проявляют в Китае и ОАЭ.

Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.

Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.

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