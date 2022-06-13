Зинченко – о завершившем карьеру Пятове: он бы точно ещё пригодился сборной

Защитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о завершившем карьеру в национальной команде, голкипере Андрее Пятове.
«Когда этот легендарный футболист выступал за сборную Украины, мне было 10 лет, и я покорял стадионы Житомирской области. Его карьера в сборной – пример для подражания и мотивация к самосовершенствованию. Будучи номером один в сборной Украины, он много лет выполнял самую сложную спортивную задачу – держал себя на высоте и становился лучше, чем вчера.
Самое красивое прощание – это когда ещё есть, что сказать, но ты уходишь под овации. Он бы точно ещё пригодился сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за прекрасную карьеру», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.
Напомним, матч Украины с Арменией в рамках Лиги наций УЕФА (3:0) стал для Пятова последним в карьере за национальную сборную.
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