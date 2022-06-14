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Сборная Канады уступила Гондурасу в матче Лиги наций

Сборная Канады уступила Гондурасу в матче Лиги наций
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Завершился матч очередного тура Лиги наций КОНКАКАФ, в котором сборная Гондураса принимала соперников из Канады. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

На 13-й минуте матча за хозяев отличился Кевин Лопес. Только на 78-й минуте хозяевам удалось удвоить преимущество. Теперь гол на счету у Кервина Аррипга. У гостей же на 87-й минуте единственный мяч забил Джонатан Дэвис. На 90+4-й минуте гости остались в меньшинстве. Поле досрочно покинул за вторую жёлтую карточку Элистер Джонстон.

Ранее футболисты сборной Канады отказались проводить товарищеский матч со сборной Панамы из-за бойкота, сообщает The Athletic.

По данным источника, у футболистов возник конфликт с Федерацией футбола Канады из-за распределения средств за выступление в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

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