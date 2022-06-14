Пирло: услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я убедился, что должен возглавить клуб
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Новый главный тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло ответил на вопрос, почему решил возглавить команду турецкого чемпионата.
«Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами, как в Италии, так и за рубежом, но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я был убеждён, что должен приехать сюда и возглавить этот клуб. У клуба такие же планы, как и у меня», — приводит слова Пирло на пресс-конференции после назначения на пост тренера «Фатих Карагюмрюк» Football Italia.
В минувшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» финишировал на 8-м месте в турецкой Суперлиге, набрав 57 очков. Ранее сообщалось, что Андреа Пирло подпишет с клубом контракт на 2 года.
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