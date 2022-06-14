Пирло: услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я убедился, что должен возглавить клуб

Новый главный тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло ответил на вопрос, почему решил возглавить команду турецкого чемпионата.

«Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами, как в Италии, так и за рубежом, но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я был убеждён, что должен приехать сюда и возглавить этот клуб. У клуба такие же планы, как и у меня», — приводит слова Пирло на пресс-конференции после назначения на пост тренера «Фатих Карагюмрюк» Football Italia.

В минувшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» финишировал на 8-м месте в турецкой Суперлиге, набрав 57 очков. Ранее сообщалось, что Андреа Пирло подпишет с клубом контракт на 2 года.