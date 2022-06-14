В «Спартаке» шуткой ответили на вопрос о возможном бойкоте Суперкубка

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. Красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Сыграет ли «Спартак» в Суперкубке зависит от того, прилетит ли Абаскаль сюда на самолёте. А если серьёзно, то ответить на этот вопрос должны владельцы.



В прошлом году между финалом кубка и Суперкубка был перерыв восемь недель, а сейчас шесть с небольшим. У нас не смогут принять участия четыре важных игрока: Мартинс, Николсон, Тилль, Крал. Они ещё не завершили свой сезон. Не надо говорить, что Тилль и Крал уедут, сначала они должны приехать сюда. Поэтому претензии клуба были обоснованы», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России откроет футбольный сезон-2022/2023 в России. Он состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».