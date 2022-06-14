Лука Каттани: для кого-то наличие второй команды полезно, но со «Спартаком» это не так

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался о прекращении существования проекта «Спартак-2».

«Говоря о «Спартаке-2», стоимость содержания команды значительно выше, чем писалось в прессе. Дело не только в финансовом вопросе, было бы очень просто за этим спрятаться. Любая вторая команда, когда в неё приходит футболист из академии, начинает играть лучше, но дальше и на команде, и на футболисте это сказывается негативно. Как и с Бакаевым, это совокупность факторов. Для кого-то наличие второй команды полезно, но со «Спартаком» это не так. Клубы, у которых нет второй команды, тоже выступают успешно», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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