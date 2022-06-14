Евсеев прокомментировал информацию, что он продолжит работу в «Шиннике»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о продлении контракта с ярославским клубом.

«20 июня мы приедем в Ярославль вместе с тренерским штабом. 21-го числа наступит ясность, смогу что-то сказать. Посмотрим», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что Евсеев и «Шинник» достигли предварительной договорённости о продолжении сотрудничества.

Напомним, ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета. «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике».