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Официально: Неманья Матич — новый игрок «Ромы»

Официально: Неманья Матич — новый игрок «Ромы»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич на правах свободного агента пополнил состав итальянской «Ромы». Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Контракт 33-летнего сербского полузащитника с «Ромой» рассчитан до лета 2023 года. Неманья Матич будет выступать за столичный клуб под 21-м номером.

Презентация Матича

Презентация Матича

Фото: asroma.com

Сербский опорный полузащитник покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона. Он выступал за клуб из Манчестера с 2017 года. В минувшем сезоне Неманья Матич провёл за манкунианцев 32 матча во всех турнирах и сумел сделать четыре результативные передачи.

Ранее опытный сербский футболист выступал за «Челси» и «Бенфику». Неманья Матич играл под руководством нынешнего главного тренера римского клуба Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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