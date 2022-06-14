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Нападающий «Балтики» Ишхан Гелоян покинул калининградский клуб

Нападающий «Балтики» Ишхан Гелоян покинул калининградский клуб
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Форвард «Балтики» Ишхан Гелоян покинул калининградский клуб по истечении контракта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Балтики».

Армянский форвард в минувшем сезоне провёл за «Балтику» 33 матча, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Ишхан отличался хорошей техникой, хлёстким ударом, неуступчивостью в борьбе, неоднократно входил в символические сборные туров ФНЛ, призывался в состав национальной сборной Армении. Благодарим футболиста за его вклад в победы «Балтики» и желаем успешного продолжения карьеры», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2021/2022 калининградская «Балтика» заняла 10-е место в первенстве Футбольной национальной лиги, набрав 58 очков в 38 турах.

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