Нападающий «Балтики» Ишхан Гелоян покинул калининградский клуб
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Форвард «Балтики» Ишхан Гелоян покинул калининградский клуб по истечении контракта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Балтики».
Армянский форвард в минувшем сезоне провёл за «Балтику» 33 матча, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
«Ишхан отличался хорошей техникой, хлёстким ударом, неуступчивостью в борьбе, неоднократно входил в символические сборные туров ФНЛ, призывался в состав национальной сборной Армении. Благодарим футболиста за его вклад в победы «Балтики» и желаем успешного продолжения карьеры», — написано в сообщении клуба.
В сезоне-2021/2022 калининградская «Балтика» заняла 10-е место в первенстве Футбольной национальной лиги, набрав 58 очков в 38 турах.
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