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«Манчестер Юнайтед» предложил Эриксену контракт

«Манчестер Юнайтед» предложил Эриксену контракт
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, боссы манкунианцев связались с представителями датчанина и предложили контракт хавбеку. Интерес связан с тем, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может отказаться от трансфера в клуб из Манчестера.

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду в 11 матчах полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами.

Нынешняя стоимость 30-летнего полузащитника, согласно Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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